Lufthansa-Streik: Auch Berlin von Flugausfällen betroffen

Berlin - Wegen eines Pilotenstreiks bei der Lufthansa müssen sich auch Fluggäste in Berlin auf Einschränkungen einstellen.

Bundesweit wird mit rund 300 Flugausfällen pro Tag gerechnet. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Auf der Internetseite des Hauptstadtflughafens BER wurden am Donnerstagmorgen mehrere Flüge nach Frankfurt und München als gestrichen angezeigt.

Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag müssten Passagiere mit Flugausfällen rechnen, hieß es auf der Internetseite.

Betroffene Passagiere würden per E-Mail kontaktiert. "Bitte prüfen Sie Ihren Flugstatus."

Der zweitägige Pilotenstreik hat in der Nacht begonnen. Der streikenden Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zufolge fällt der Streik diesmal kleiner aus als bei der ersten Welle vor einem Monat.