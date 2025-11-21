Böller-Wahnsinn in Berlin: Große Mehrheit will Verbot

Berlin - Ein mögliches Böllerverbot in Berlin stößt bei der Bevölkerung auf breite Zustimmung. Eine Umfrage zeigt, für welche Alternativen die Berlinerinnen und Berliner sind.

Die Mehrheit der rbb-Umfrage ist für ein Böllerverbot. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Laut dem aktuellen BerlinTrend im Auftrag von rbb 88.8 und der rbb24 Abendschau sprechen sich 75 Prozent der Befragten für ein Verbot von privatem Feuerwerk aus. Nur 21 Prozent lehnen ein solches Verbot ab, wie die Umfrage des Instituts Infratest dimap ergab.

Ein allgemeines Böllerverbot wird seit Jahren rund um Silvester diskutiert – bislang ohne Entscheidung.

Die Befürworter verweisen vor allem auf Umweltbelastung, Lärm für Wild- und Haustiere sowie auf Verletzungsgefahren.

Bereits frühere bundesweite Umfragen hatten Mehrheiten für ein Verbot gezeigt. Zuständig für ein generelles Verbot wäre der Bund.