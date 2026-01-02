Brand legt Berlins Ringbahn weiterhin lahm - Ersatzverkehr mit Bussen!

Berlin - Die Ringbahn der Berliner S-Bahn ist im Norden der Stadt weiterhin unterbrochen.

Zu welchem Zeitpunkt die Züge wieder zwischen Gesundbrunnen und Westhafen durchfahren können, ist bislang unklar. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Grund ist ein Brand in Wedding in der Silvesternacht.

Wann die Züge wieder zwischen Gesundbrunnen und Westhafen durchfahren können, stand am Vormittag noch nicht fest, wie ein Sprecher der Bahn sagte.

Im Laufe des Tages sollte es weitere Informationen geben.

In der Silvesternacht brannte ein Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Wedding.