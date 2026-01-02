Brand legt Berlins Ringbahn weiterhin lahm - Ersatzverkehr mit Bussen!

Die Ringbahn der Berliner S-Bahn ist im Norden der Stadt weiterhin unterbrochen.

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Die Ringbahn der Berliner S-Bahn ist im Norden der Stadt weiterhin unterbrochen.

Zu welchem Zeitpunkt die Züge wieder zwischen Gesundbrunnen und Westhafen durchfahren können, ist bislang unklar. (Symbolbild)
Zu welchem Zeitpunkt die Züge wieder zwischen Gesundbrunnen und Westhafen durchfahren können, ist bislang unklar. (Symbolbild)  © Paul Zinken/dpa

Grund ist ein Brand in Wedding in der Silvesternacht.

Wann die Züge wieder zwischen Gesundbrunnen und Westhafen durchfahren können, stand am Vormittag noch nicht fest, wie ein Sprecher der Bahn sagte.

Im Laufe des Tages sollte es weitere Informationen geben.

Berlin: Berlins größte Silvesterparty: Tausende feiern am Brandenburger Tor
Berlin Berlins größte Silvesterparty: Tausende feiern am Brandenburger Tor

In der Silvesternacht brannte ein Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Wedding.

Nach Angaben der Bahn muss die Statik des Gebäudes begutachtet und gesichert werden. Erst dann können die S-Bahnen diese Stelle wieder durchfahren. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

Mehr zum Thema Berlin: