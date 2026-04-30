Brutale Attacke in S-Bahn: 19-Jähriger tritt Fahrgästen ins Gesicht

Berlin - Ein 19-Jähriger hat in einer Berliner S-Bahn mehrere Fahrgäste brutal angegriffen und teils schwer verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in einem Zug der Linie S46 zwischen den Bahnhöfen Adlershof und Grünau. Der Verdächtige habe zunächst einen 44-jährigen Mann aufgefordert, ihm dessen Brille zu geben.

Als dieser sich weigerte, soll der 19-Jährige sich an einer Metallstange festgehalten und dem Mann mehrfach mit Schwung mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Dabei wurde die Brille beschädigt.

Anschließend soll der Angreifer einen weiteren Fahrgast ins Visier genommen haben. Der 32-Jährige sei ebenfalls mit Tritten und Faustschlägen gegen den Kopf angegriffen worden. Beide Männer gingen laut Angaben zu Boden. Der 19-Jährige habe den 32-Jährigen zeitweise in eine Beinschere genommen, bevor sich dieser befreien konnte.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei nahmen den Verdächtigen beim Halt am S-Bahnhof Grünau vorläufig fest. Die Ermittler sicherten Videoaufnahmen und befragten Zeugen.