Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw: Neuköllner Straße in Rudow gesperrt
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Berlin - Am frühen Morgen verunglückte in Alt-Rudow ein Radfahrer tödlich, als ein Lkw beim Rechtsabbiegen mit ihm zusammenstieß.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf X war gegen 8.30 Uhr ein Lkw stadteinwärts unterwegs und bog in Alt-Rudow nach rechts ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Radfahrer, der zeitgleich auf dem Radweg in derselben Richtung unterwegs war.
Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und führte eine digitale Unfallaufnahme durch. Die Neuköllner Straße ist derzeit ab der Groß-Ziethener Straße gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Polizei Berlin