Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw: Neuköllner Straße in Rudow gesperrt

Berlin - Am frühen Morgen verunglückte in Alt-Rudow ein Radfahrer tödlich, als ein Lkw beim Rechtsabbiegen mit ihm zusammenstieß.

Die Fahrbahn in der Neuköllner Straße ist aktuell gesperrt. © Polizei Berlin

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf X war gegen 8.30 Uhr ein Lkw stadteinwärts unterwegs und bog in Alt-Rudow nach rechts ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Radfahrer, der zeitgleich auf dem Radweg in derselben Richtung unterwegs war.

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.