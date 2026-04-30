Jahrhundert-Fund in Brandenburg: Dieses Kreuz findet nach 1000 Jahren sein Gegenstück

Berlin - Es klingt wie aus einem Abenteuerfilm: Ein kleines Kreuz liegt ein Jahrtausend im Boden verborgen, während sein Werkzeug längst im Museum schlummert. Jetzt wurden beide wieder zusammengeführt – und sorgen für Begeisterung bei Archäologen

Das Bronze-Kreuz (r.) und die in den 1980er Jahren gefundene Gussform (l.) sind wieder vereint. © Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Neues Museum Berlin

Im Neuen Museum in Berlin wurde jetzt das sogenannte "Spandauer Kreuz" präsentiert. Der spektakuläre Fund stammt aus dem 10. oder 11. Jahrhundert – und hat eine unglaubliche Geschichte. Entdeckt wurde das Bronzekreuz von der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Juliane Rangnow auf einem Acker im Havelland.

Das Besondere: Die passende Gussform zu genau diesem Kreuz war bereits 1983 bei Ausgrabungen in Berlin-Spandau gefunden worden. Jahrzehntelang lag sie im Museum für Vor- und Frühgeschichte – ohne das dazugehörige Werkstück. Bis jetzt!

Erst durch aufwendige Untersuchungen und Vermessungen konnte bestätigt werden: Kreuz und Gussform gehören tatsächlich zusammen.

Ein absoluter Glücksfall für die Forschung, denn ein solcher Fund ist extrem selten.