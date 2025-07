Steinmeier über Friedländer: "In unseren Herzen lebst Du weiter"

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (†103) wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) gewürdigt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Es ist an uns, in ihrem Sinne weiterzuarbeiten - und zu kämpfen für Toleranz, für Demokratie, für Menschlichkeit", erklärte Steinmeier in einer Rede zum Gedenken an die Berliner Ehrenbürgerin. Sie war Anfang Mai im Alter von 103 Jahren gestorben.

Margot Friedländer stammte aus einer jüdischen Familie und wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach der Befreiung 1945 ging sie mit ihrem Mann ins Exil in die USA.

Erst mit 88 Jahren zog Margot Friedländer zurück in ihre Heimatstadt Berlin und erzählte ihre Geschichte als Zeitzeugin unter anderem in Schulen. Ihr eindringlichster Appell gegen Ende ihres Lebens war: "Seid Menschen."

"Ich hatte die Freude und Ehre, ihr sehr häufig zu begegnen", erzählte Steinmeier in seinem vorab verbreiteten Redetext. "Jedes Zusammentreffen mit ihr war etwas ganz Besonderes. Es war ein Glück, mit ihr zu sprechen. Sie verfügte über eine Strahlkraft, die jeden Raum erfüllte. Mit ihrer Zugewandtheit, ihrer großen Liebe zu den Menschen, ihrer Güte zog sie alle in ihren Bann - ob jung oder alt."

Dabei sei ihr Schicksal ungeheuerlich und unfassbar gewesen, fuhr Steinmeier fort. Sie habe dies nicht erzählt, um zu erschrecken, auch nicht aus Bitterkeit.