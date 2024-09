Berlin-Marathon: Fahrgäste der BVG müssen sich umstellen

Der Veranstalter erwartet bis zu 50.000 Teilnehmer beim Berlin-Marathon. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Insgesamt seien 40 Linien bei Bus und Straßenbahn von Straßensperrungen betroffen, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am heutigen Dienstag mit. Diese müssen daher zeitweise ihre Route ändern.

"Fahrgäste sollten sich am besten vorab informieren", riet das Unternehmen laut Pressemitteilung. Im Routenplaner auf BVG.de und in der FahrInfo-App seien alle Änderungen spätestens am Rennwochenende berücksichtigt, hieß es weiter.

Zudem empfahl die BVG, alternativ U- und S-Bahnen zu nutzen.

Für Marathonläufer gelten Startnummer oder Teilnahmeausweis am Renntag auch als Fahrschein für die An- und Abreise zur Strecke in Bussen und Bahnen. Auch die vielen freiwilligen Helfer fahren demnach am Sonntag gegen Vorlage der Einsatz-E-Mail kostenlos im Berliner ÖPNV.