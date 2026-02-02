BVG-Frust zum Wochenbeginn: Nur die Tram fährt - ohne Fahrgäste

Berlin - Der Berliner Nahverkehr bleibt zum Betriebsstart am Montag (ab 3 Uhr) infolge eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi nahezu vollständig eingestellt.

Damit die Oberleitungen wieder nicht gefrieren, ist die Tram ohne Fahrgäste im Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa

Bis auf wenige Ausnahmen blieben aufgrund der Streikankündigung Busse und U-Bahnen in den Depots, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Auch in Brandenburg sind die Beschäftigten vieler Verkehrsunternehmen landesweit zum Ausstand aufgerufen. Dort kommt noch ein weiterer Warnstreik mit Auswirkungen auf den Regionalverkehr im Nordwesten hinzu.

Um zu verhindern, dass die Oberleitungen in Berlin erneut einfrieren, sind der BVG zufolge Straßenbahnen im Einsatz, Fahrgäste könnten aber nicht einsteigen. Darauf einigten sich das Unternehmen und die Gewerkschaft noch am Freitag.

Der Warnstreik soll ganztägig andauern. Erst am Dienstagmorgen ab 3 Uhr wird der Verkehr wieder anlaufen.

Der S-Bahn- und Regionalverkehr ist in Berlin nicht betroffen. Er wird von der Deutschen Bahn betrieben, die an den Tarifverhandlungen nicht beteiligt ist. Mit dem Arbeitskampf will die Gewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifrunde mit der BVG ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Verhandelt wird in der Hauptstadt um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.