Erst Glätte-Chaos, jetzt BVG-Streik: Für Berliner kommt es knüppeldick

Berlin - Für Fahrgäste bleibt die Lage im Berliner Nahverkehr auch in den kommenden Tagen äußerst schwierig. Zwar läuft inzwischen ein Großteil des Straßenbahnnetzes wieder, nachdem die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aufgrund von Eisregen den Tramverkehr am Montag vollständig eingestellt hatten.

Kaum fährt die Tram wieder, steht sie am Montag wieder still. © Sebastian Gollnow/dpa

Doch übers Wochenende soll es erneut kalt werden - und nun hat die Gewerkschaft Verdi für Montag auch noch einen ganztägigen Warnstreik im gesamten Berliner Nahverkehr (ÖPNV) angekündigt.

Wer zuletzt aufgrund der Glätte in Berlin auf Bus und Bahn ausgewichen ist, dürfte am Montag auch dort das Nachsehen haben. Der Tram-, Bus- und U-Bahnverkehr soll ganztägig bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft mit.

Auch in den anderen Bundesländern hat Verdi zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen. Hintergrund sind die derzeit bundesweit parallel laufenden Tarifrunden im öffentlichen Nahverkehr. In Berlin soll lediglich die S-Bahn nicht betroffen sein. Sie wird von der Deutschen Bahn betrieben.

Die BVG reagierte mit Unverständnis auf den Warnstreik und kritisierte eine "unverhältnismäßige Eskalation". "Angesichts der aktuellen Extremwetterlage und der weiterhin bestehenden Herausforderungen, insbesondere im Straßenbahnbetrieb, gefährdet die stundenlange Arbeitsniederlegung den Tramverkehr in Berlin erneut", teilte das Unternehmen mit.