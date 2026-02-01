Leerstehendes Hotel im Berliner Nordwesten in Flammen

Berlin - Im Berliner Ortsteil Frohnau hat der Dachstuhl des leerstehenden Hotels Entenkeller am Sonntagmorgen lichterloh gebrannt.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 7.32 Uhr in die Oranienburger Chaussee alarmiert.

In dem leerstehenden Hotel hielten sich glücklicherweise keine Personen auf. Verletzt wurde niemand.

Die Witterungsverhältnisse hätten zunächst die Löscharbeiten erschwert, hieß es. Viele Hydranten im Umkreis seien vereist gewesen.

Schließlich konnte die Feuerwehr eine stabile Wasserversorgung herstellen.