BVG gibt Wetter-Update: So läuft's aktuell im ÖPNV

Berlin - Trotz Glättewarnung und anhaltender Kälte fährt der öffentliche Nahverkehr in Berlin am Freitagmorgen weitgehend planmäßig.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) rollen die Busse, Trams und U-Bahnen weitgehend wieder. © Christophe Gateau/dpa

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilen, sind Busse und Straßenbahnen im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Lediglich beim Tempo müssen sich Fahrgäste demnach stellenweise auf kleinere Verzögerungen einstellen – besonders dort, wo auch der Autoverkehr langsamer fließt.

Auch im U-Bahn-Netz läuft der Betrieb stabil. Der zuvor unterbrochene Abschnitt der U3 zwischen Gleisdreieck und Warschauer Straße wurde am frühen Freitagmorgen wieder freigegeben.

Lediglich zwischen den Stationen Gleisdreieck und Möckernbrücke dauern noch Nacharbeiten im Wintereinsatz an. Dieser Teilstreckenabschnitt soll voraussichtlich ab Mittag wieder regulär befahren werden. Aufgrund der Witterung bleibt der Takt auf einzelnen Linien leicht angepasst.