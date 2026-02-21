Feuer und Rauch im Obergeschoss: Drei Verletzte bei Brand in Tempelhof

Berlin - Bei einem Brand in Berlin-Tempelhof sind am Samstagmittag drei Menschen verletzt worden.

Feuer und Rauch dringen aus der Wohnung in der vierten Etage. © Berliner Feuerwehr

Eine Person konnte sich vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer selbst leicht verletzt aus der brennenden Wohnung in Sicherheit bringen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere seien vor Ort betreut worden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach brach das Feuer gegen 11.41 Uhr in der obersten Etage eines viergeschossigen Hauses im Bayernring aus. Die Flammen drohten bei der Ankunft der Feuerwehrleute auf das Dachgeschoss überzugreifen.

Der Brand konnte rasch gelöscht und das Übergreifen verhindert werden. Allerdings brannte die betroffene Wohnung bereits lichterloh und ist derzeit unbewohnbar.

Gegen 13 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Nach Kontrolle und Belüftung wurde der Einsatzort an die Polizei übergeben.