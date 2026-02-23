Schwerer Bus-Unfall in Berlin: 14 Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

Berlin - Am Sonntagmittag sind bei einem Unfall in Berlin-Spandau insgesamt 14 Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Der BVG-Bus ist durch den Aufprall gegen einen Baum stark an der Front beschädigt. © 7aktuell.de | P.Neumann

Bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Gatow musste ein 46 Jahre alter Autofahrer von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Behörde mitteilte.

Der Mann soll sich nach Polizeiangaben vom Montag unter anderem einen Schienbeinbruch und Kopfverletzungen zugezogen haben.

Die anderen 13 Personen seien demnach leicht verletzt gewesen und wurden ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Dabei handelte es sich um den 29-jährigen Busfahrer und zwölf seiner Fahrgäste.

Nach ersten Erkenntnissen stießen das Auto und der BVG-Bus der Linie X34 gegen 13.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal auf der Gatower Straße zusammen.