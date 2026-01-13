BVG-Verkehr rollt wieder: Nur Fährverkehr noch eingeschränkt

Berlin - Die Wettersituation in Berlin hat sich entspannt, der BVG -Verkehr läuft wieder weitgehend normal.

In einem Update gibt die BVG bekannt, dass die Einschränkungen weitgehend aufgehoben werden. (Symbolfoto) © Daniel Naupold/dpa

Seit etwa 9 Uhr morgens fahren Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen ohne witterungsbedingte Einschränkungen.

Vereinzelt kam es am Dienstagmorgen noch zu Verzögerungen durch vereiste Oberleitungen und Stromschienen, die von Spezialzügen geräumt wurden.

Nur der Fährverkehr ist weiterhin eingeschränkt: Die Linien F10, F11 und F12 können aufgrund von Eis auf den Gewässern derzeit nicht verkehren.

Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Verbindungen wie Busse oder Straßenbahnen auszuweichen - für die F10 über die S7 und Bus X34, für die F11 über Bus 365 und für die F12 über die Straßenbahnlinie 68.