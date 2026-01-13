BVG-Verkehr rollt wieder: Nur Fährverkehr noch eingeschränkt
Berlin - Die Wettersituation in Berlin hat sich entspannt, der BVG-Verkehr läuft wieder weitgehend normal.
Seit etwa 9 Uhr morgens fahren Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen ohne witterungsbedingte Einschränkungen.
Vereinzelt kam es am Dienstagmorgen noch zu Verzögerungen durch vereiste Oberleitungen und Stromschienen, die von Spezialzügen geräumt wurden.
Nur der Fährverkehr ist weiterhin eingeschränkt: Die Linien F10, F11 und F12 können aufgrund von Eis auf den Gewässern derzeit nicht verkehren.
Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Verbindungen wie Busse oder Straßenbahnen auszuweichen - für die F10 über die S7 und Bus X34, für die F11 über Bus 365 und für die F12 über die Straßenbahnlinie 68.
Am Dienstagmorgen hatte Glatteis zu langsamerem Verkehr auf vielen Straßen geführt, größere Unfälle blieben jedoch aus.
