Mieten-Knüller in Berlin: Hier ist es besonders teuer

Berlin - Die Mieten in Berlin sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen - in der Höhe gibt es aber nach wie vor große Unterschiede zwischen Bestands- und Neuvermietungen.

In Berlin bleibt der Wohnungsmarkt weiter angespannt © Monika Skolimowska/dpa

Mieterinnen und Mieter in bestehenden Mietverhältnissen zahlten im vergangenen Jahr bei den Mitgliedern des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) im Schnitt 7,10 Euro pro Quadratmeter netto kalt, wie der BBU mitteilte. Das waren demnach 3,6 Prozent mehr als im Jahr davor.

Neuvertragsmieten lagen im Schnitt hingegen bei 9,54 Euro pro Quadratmeter, ein Anstieg von mehr als elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders teuer lebten Mieter in der Hauptstadt in Neubau-Wohnungen: Hier kostete der Quadratmeter im Schnitt 13,55 Euro pro Monat, wie der BBU weiter mitteilte. Das waren rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Mietpreise beziehen sich auf die Mitgliedsunternehmen im Verband. Der BBU vertritt vor allem genossenschaftliche, kirchliche und landeseigene Wohnungsunternehmen sowie in geringerem Umfang private Anbieter.

Eigenen Angaben zufolge betreuen sie rund 777.000 Wohnungen und damit etwa 45 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestands.