Nach zweitägigem Warnstreik: BVG rollt wieder durch Berlin

Berlin - Aufatmen in der Hauptstadt: Nach einem 48-stündigen Warnstreik ist der Berliner Nahverkehr mit Betriebsbeginn am Sonntagmorgen wieder angelaufen.

Stillstand beendet: Seit Sonntagmorgen rollen die großen Gelben wieder durch Berlin (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Betrieb laufe wieder weitgehend stabil, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Die BVG-Linien seien wieder ohne streikbedingte Einschränkungen unterwegs.

Die Gewerkschaft ver.di hatte zum Ausstand ausgerufen, der am Freitag und Samstag jeweils ganztägig den Bus-, Straßen- und U-Bahnverkehr in der Hauptstadt weitgehend zum Erliegen brachte.

Lediglich einige Buslinien, die von BVG-Tochterunternehmen betrieben werden, waren im Einsatz. Der S- und Regionalbahnverkehr in der Hauptstadt war wiederum gar nicht betroffen, da dieser von anderen Verkehrsunternehmen betrieben wird.

Es war in Berlin der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Bereits Anfang Februar stand der Nahverkehr für 24 Stunden still.

Verhandelt wird in der Spree-Metropole aber gar nicht über mehr Geld, sondern über den sogenannten Manteltarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten regelt.