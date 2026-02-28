BVG-Streik fast geschafft: Auch heute stehen U-Bahn, Tram und Co. still

Berlin - Der Warnstreik im Berliner Nahverkehr geht am Samstag weiter. Busse, Trams und U-Bahnen fahren den ganzen Tag über nach wie vor nicht.

Auch am Samstag fährt in Berlin keine U-Bahn. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaft Verdi im Rahmen der Tarifverhandlungen mit den Berliner Verkehrsbetrieben aufgerufen hat, begann am Freitagmorgen und soll 48 Stunden dauern. Erst Sonntagmorgen soll der Betrieb in der Hauptstadt wieder anlaufen.

Der S- und Regionalbahnverkehr ist nicht betroffen. Die Berliner S-Bahn bietet auf einzelnen Linien zusätzliche Fahrten an.

Es ist in der Hauptstadt der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Bereits Anfang Februar stand der Nahverkehr für 24 Stunden still. Verhandelt wird in Berlin nicht über mehr Geld, sondern über den sogenannten Manteltarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten regelt.

Die BVG kritisierte den Warnstreik als "völlig unverhältnismäßige Eskalation". Die Verhandlungen in der Hauptstadt lägen im vereinbarten Zeitplan. "Und trotzdem eskaliert Verdi Berlin, um einer bundesweiten Verdi-Dramaturgie zu folgen, ohne die Berliner Realität anzuerkennen."