Ende beim U9-Chaos? Nach Brand fahren ab Januar wieder regelmäßig Züge
Berlin - Nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße gibt es bei der Linie U9 endlich Besserungen.
"Der Brand im Bereich der U9 hat massive Schäden an sicherheitsrelevanter Technik verursacht", teilte die BVG mit.
Betroffen sind unter anderem Strom- und Zugsicherungskabel. Insgesamt müssen über 75 Leitungen repariert oder ausgetauscht werden.
Ab dem 5. Januar gibt es jedoch eine Entlastung für die Fahrgäste: Dann fährt alle zehn Minuten ein Zug bis zum U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz, während die übrigen Züge weiterhin am S+U-Bahnhof Bundesplatz enden.
Zwischen den U-Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Schloßstraße sowie S+U Rathaus Steglitz wird weiterhin empfohlen, die Buslinien M48, M85 und 186 zu nutzen.
Ende November sorgte Rauch am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz für einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen möglicher fahrlässiger Brandstiftung.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa