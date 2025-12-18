Ende beim U9-Chaos? Nach Brand fahren ab Januar wieder regelmäßig Züge

Berlin - Nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße gibt es bei der Linie U9 endlich Besserungen.

Zwischen den U-Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Schloßstraße wird weiterhin empfohlen, die Busse zu nutzen. © Jörg Carstensen/dpa

"Der Brand im Bereich der U9 hat massive Schäden an sicherheitsrelevanter Technik verursacht", teilte die BVG mit.

Betroffen sind unter anderem Strom- und Zugsicherungskabel. Insgesamt müssen über 75 Leitungen repariert oder ausgetauscht werden.

Ab dem 5. Januar gibt es jedoch eine Entlastung für die Fahrgäste: Dann fährt alle zehn Minuten ein Zug bis zum U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz, während die übrigen Züge weiterhin am S+U-Bahnhof Bundesplatz enden.

Zwischen den U-Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Schloßstraße sowie S+U Rathaus Steglitz wird weiterhin empfohlen, die Buslinien M48, M85 und 186 zu nutzen.