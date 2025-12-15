Silvester-Sause in Berlin: Eilantrag gegen Party abgelehnt

Berlin - Der Berliner Senat hat sich mit seiner geplanten Silvesterfeier am Brandenburger Tor zunächst vor Gericht gegen eine Demonstration von Menschenrechts- und Kulturorganisationen durchgesetzt.

Die große Neujahrsparty findet diesmal in Hamburg statt. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Das Bündnis wollte die Feier des Senats mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht stoppen. Das Gericht lehnte ihn bereits am Freitag ab, wie jetzt mitgeteilt wurde.

Dagegen kann Beschwerde vorm Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Die Silvesterfeier des Senats würde die Rechte des Bündnisses und ihrer Demonstration nicht einschränken, so das Gericht. Im Bereich zwischen dem Brandenburger Tor und der Yitzhak-Rabin-Straße gebe es bei einer öffentlichen Demonstration in der Silvesternacht "ernsthafte Sicherheitsbedenken".

Die Versammlungsbehörde der Polizei habe "nachvollziehbar dargelegt", dass bei einer nach außen nicht abgegrenzten Demonstration die Gefahr bestehe, "dass es zu Gedränge, Panik und erheblichen Verletzungen durch Pyrotechnik komme".

Auch für den Bereich westlich der Yitzhak-Rabin-Straße habe die Demonstration nicht uneingeschränkten Vorrang gegenüber der Veranstaltung des Senats. Angesichts "der nicht unerheblichen Unterhaltungselemente wie Riesenrad, Feuerwerk sowie Versorgungsständen" stelle sich die Frage, ob es sich überhaupt um eine Demonstration handele.