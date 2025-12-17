BVG: Mehr Geld, aber kein besseres Angebot

Berlin - Die Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können in den kommenden beiden Jahren nicht mit einem besseren Angebot bei Bussen und U-Bahn rechnen.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist vorerst nicht mit Zuwächsen zu rechnen. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

"Das Leistungsniveau soll 2026 und 2027 zunächst konstant gehalten werden", sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) nach der Senatssitzung.

Der BVG solle so Zeit gegeben werden, um ihr Programm zur Stabilisierung des Verkehrs umzusetzen. "Stabilisierung geht vor Wachstum", sagte Bonde.

Ab 2028 sei wieder ein Ausbau möglich, zunächst vor allem im Busverkehr. Ab 2030 seien Zuwächse beim Angebot mit der BVG vertraglich vereinbart.

Welche Leistungen das Land Berlin bei der BVG bestellt und bezahlt, ist in einem Verkehrsvertrag geregelt. Die aktuelle Vereinbarung läuft von 2020 bis 2035 und wurde vom Senat jetzt einer Revision unterzogen.

Demnach erhält die BVG für 2026 und 2027 jeweils 1,3 Milliarden Euro aus dem Landeshaushalt. Hinzu kommen 680 Millionen Euro aus dem sogenannten Sondervermögen, das der Bund den Ländern für Investitionen zur Verfügung stellt.

Bonde sagte, der Berliner Senat investiere damit so viel Geld wie nie zuvor in den Nahverkehr der Stadt. Trotz enger Haushaltslage stelle man damit sicher, dass die BVG ein "verlässliches Rückgrat" der Berliner Mobilität bleibe.