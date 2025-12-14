Staatsbesuch legt Berlin lahm: Bahnhof Brandenburger Tor komplett gesperrt!

Von Fabian Nitschmann

Berlin - Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor gesperrt.

Der U-Bahnhof am Brandenburger Tor ist zurzeit gesperrt.  © Kay Nietfeld/dpa

Die S-Bahnlinien S1, S2 und S25 halten dort derzeit nicht, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Gleiches gilt nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe für die U5.

Nach Angaben der Polizei steht die Sperrung im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) wird für Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine in der Hauptstadt erwartet.

Wie die Polizei bei X schrieb, sind derzeit auch am U-Bahnhof Bundestag "nicht alle Ein- und Ausgänge geöffnet".

Die Polizei riet dazu, alternative Verbindungen zu nutzen. Wie lange die Sperrungen noch andauern, war zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa

