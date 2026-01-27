Ampel fiel aus: Peugeot rutscht bei Kreuzungs-Crash in Lkw

Berlin - Heftiger Kreuzungs-Crash in Alt-Hohenschönhausen: Am Dienstag krachte ein Peugeot mit einem Hyundai zusammen. Die Bilanz: drei Verletzte!

Die Feuerwehr schaut sich das Unfallfahrzeug genau an. © 7aktuell.de | D.Kowyrkin

Wie Polizei berichtet, kam es gegen 10.30 Uhr auf der Gärtnerstraße an der Ecke Marzahner Straße/Rhinstraße zu dem Verkehrsunfall.

Demnach war eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Gärtnerstraße in Richtung Marzahner Straße unterwegs.

Beim Überqueren der Rhinstraße kollidierte sie im Kreuzungsbereich dann mit einem Hyundai.

Brisant: Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage außer Betrieb! Aufgrund eines technischen Defekts funktionierte sie bis etwa 15 Uhr nicht.

Durch den Zusammenstoß geriet der Hyundai samt der 65-jährigen Fahrerin ins Schleudern und blieb quer zur Fahrtrichtung auf der Rhinstraße stehen.

Der Peugeot rutschte derweil in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Lkw, der verkehrsbedingt wartete.



Beide Autofahrerinnen sowie ein 32-jähriger Beifahrer im Peugeot wurden durch den Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der 66-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.