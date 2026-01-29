Polizei zieht rollenden Schrotthaufen aus dem Verkehr: Mängel sind erschreckend

Berlin - Die Polizei hat in Berlin wieder einmal einen schrottreifen Transporter gestoppt. Bei der ellenlangen Mängelliste grenzt es beinahe an ein Wunder, dass der Mercedes überhaupt noch fährt.

Der Transporter ist von einem TÜV-Gutachter auf Herz und Nieren geprüft worden. © Facebook/Polizei Berlin (Bildmontage)

Oder besser gesagt gefahren ist, denn nach der Kontrolle wurde das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen erst einmal stillgelegt.

Bei einer gründlichen Überprüfung stellte ein TÜV-Gutachter nämlich letztendlich sage und schreibe 45 (!) Mängel an dem Fahrzeug fest, wie die Polizei bei Facebook mitteilte.

Einige Schäden sind sicherlich nicht so gravierend und wurden nach Ansicht einiger Follower auch doppelt aufgelistet, aber andere stellen ein erhebliches Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt dar.

Hier wären insbesondere ein kaputtes Fahrwerk, schlechte Bremsen, abgefahrene Reifen, beschädigte und teilweise defekte Leuchten und der Ölverlust zu nennen.

Fazit: Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt augenblicklich von den Einsatzkräften verboten und sein Transporter wurde abgeschleppt.