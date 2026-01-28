Tram-Chaos geht weiter: Auf vielen Strecken rollt's nicht richtig

Berlin - Viele Straßenbahnen fahren in Berlin auch am Mittwochmorgen noch immer nicht regelmäßig.

Der Tram-Verkehr in der Hauptstadt ist auch am Mittwochmorgen noch stark eingeschränkt. © Annette Riedl/dpa

Die ganze Nacht seien Teams der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weitgehend erfolgreich im Einsatz gewesen, um die Oberleitungen eisfrei zu halten, hieß es in einer Mitteilung.

Dennoch verkehren viele Tramlinien wie die M1 bis M8 stellenweise noch in außerplanmäßigen Takten oder es wurde Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Generell fahren die Straßenbahnlinien jedoch weiterhin wie am gestrigen Abend, hieß es in der Mitteilung weiter. Neu ist die M5, die nicht bis Hohenschönhausen, sondern nur verkürzt zwischen S+U Lichtenberg und Hackescher Markt verkehrt. Hier führte nächtliche Feuchtigkeit demnach erneut zu Eis an den Oberleitungen.

Außerdem fährt die Linie M17 aktuell nur zwischen S Friedrichsfelde Ost und Gehrenseestraße. Die M10 fällt weiterhin komplett aus. Schrittweise sollen alle Straßenbahnlinien wieder planmäßig eingesetzt werden. Fahrgäste sind jedoch weiterhin angehalten, sich online über aktuelle Veränderungen zu informieren.