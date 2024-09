Fahrgäste aufgepasst: Keine Fahrscheine mehr für Bargeld in BVG-Bussen

Berlin - Ab dem heutigen Sonntag können Fahrgäste in BVG-Bussen Tickets nur noch bargeldlos bezahlen.

Die BVG erhofft sich dadurch eine Entlastung der Busfahrer. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

In den vergangenen Wochen haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit Durchsagen in Bussen auf die Änderung hingewiesen, nun tritt sie in Kraft.

Die BVG begründete die neue Regelung Anfang August mit einem geänderten Fahrverhalten der Menschen. Demnach steigen rund 99 Prozent der Kundinnen und Kunden inzwischen ohnehin mit einem gültigen Fahrschein ein.

Durchschnittlich werden laut BVG mittlerweile nur noch drei Tickets pro Tag und Bus mit Bargeld bezahlt.

Die BVG erhofft sich von der neuen Regel zudem eine Entlastung der Busfahrerinnen und Busfahrer. Für sie fällt ab Sonntag die Kassenabrechnung und das Mitführen von Bargeld weg.