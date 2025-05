Gesperrte Brücke an der Wuhlheide: So fahren die Tram-Linien der BVG

Berlin - Nach der sofortigen Sperrung der Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide haben auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) reagiert und die Fahrpläne der betroffenen Tramlinien angepasst.

Die Brücke an der Wuhlheide im Bezirk Treptow-Köpenick muss möglicherweise sogar abgerissen werden. © Hannes P Albert/dpa

"Die BVG unternimmt große Kraftanstrengungen, um die Auswirkungen bestmöglich abzufedern und Köpenick mobil zu halten", teilte das Unternehmen mit.

Für den Tramverkehr gibt es demnach in Köpenick kurzfristig ein "Inselkonzept", das "operative Anpassungen" auf den Linien M17, 21, 27, 37 sowie 67 umfasst. So wird zum Beispiel die Linie 67 nach Adlershof verlängert, damit Fahrgäste schneller in Schnellbahnen umsteigen können.

Folgende Fahrplanänderungen wurden eingerichtet: