Jetzt wird's bunt: BVG bringt eigenes Trikot für die NFL in Berlin raus!

Berlin - So bunt wie Berlin : Am Freitag stellte die BVG ihr exklusives Fan-Trikot vor – rechtzeitig zum ersten NFL -Spiel am 9. November im Olympiastadion.

Herausgekommen ist ein Trikot – so farbenfroh und vielseitig wie Berlin selbst. © BVG

Dort stehen sich die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons gegenüber.

Mittendrin soll dann das auffällige, gelbe BVG-Design strahlen, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Trikot trägt das bekannte Muster der BVG. Könnte es damit nun internationale Football-Geschichte schreiben? "Teamgeist, Fairness und Vielfalt sind Werte, die die BVG seit jeher prägen. Umso mehr freut es uns, dass sich die NFL diesen Werten anschließt und sie mit uns gemeinsam sichtbar macht", sagte Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der BVG.

Das Trikot feiere die Vielfalt, die Berlin ausmacht, "auf dem Spielfeld, auf den Straßen und in der U-Bahn".

