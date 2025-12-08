Mit Parodie auf Dschungelcamp und Co: BVG nimmt sich selbst auf die Schippe

Berlin - Ähnlich wie die Deutsche Bahn versuchen nun auch die Berliner Verkehrsbetriebe , ihr Image mit einer Mini-Serie voller Selbstironie zu verbessern.

Die BVG reagiert mit Galgenhumor auf die Kritik von Fahrgästen. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ab heute zeigt die BVG bei YouTube das Format "Ich bin ein Fahrgast - Ich steig gleich aus". Die BVG bewirbt die Serie selbst als "schmerzhaft reale Reality-Show". Unter den acht Kandidaten findet sich auch ein prominentes Gesicht: der Schauspieler und Sänger Oli P. (47).

Die Deutsche Bahn hatte kürzlich mit einer Serie Aufmerksamkeit erzeugt, in der Anke Engelke (59) die Zugchefin "Tina" spielt, die mit ihrem liebenswert-chaotischen Team den Alltagswahnsinn auf der Schiene zu meistern versucht.

Die Serie sammelte Millionen Klicks - gleichzeitig kam die Frage auf, ob Galgenhumor und überzogene Selbstironie angesichts der dramatischen Lage und der vielen Verspätungen der Bahn wirklich zum Lachen sind.

Auch bei der BVG ist die Lage angespannt, von vielen Berlinerinnen und Berlinern wird das Unternehmen nicht als sonderlich zuverlässig wahrgenommen. Seit einigen Monaten heißt das Motto daher "Stabilität vor Wachstum". Nach BVG-Angaben zeigt der Ansatz Wirkung: Demnach hat sich die Zuverlässigkeit, also das Verhältnis von erbrachten zu ausgefallenen Fahrten, zuletzt deutlich verbessert.