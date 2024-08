Jobs gibt es künftig auf Rädern und obendrauf ein gratis BVG-Tattoo

Berlin - In Berlin werden Jobs sprichwörtlich an die Tür klopfen. Dafür geht der Job-Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Tour.

Senatorin Franziska Giffey (46, SPD) und BVG-Vorständin Jenny Zeller schicken den neuen Job-Bus auf Tour. © BVG, Oliver Lang

Nach dem Erfolg des Job-Stores in der "Mall of Berlin" bekommt der Shop der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Räder.

Der mobile Job-Store rollt an insgesamt acht Tagen im September und Oktober durch die Hauptstadt und macht an acht Stationen halt.

Der erste Stopp der mobilen Informationsplattform für Berufe ist das "LSB-Familien-Sportfest" am kommenden Sonntag im Olympiapark.

An zwei Stationen der Tour können Interessierte in den Bereichen Technik und Handwerk durchstarten. Denn sie bekommen die Möglichkeit, sich in einem Vorstellungsgespräch schnell und unkompliziert unter Beweis zu stellen.