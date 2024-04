BVG verkaufen Jobs: "Wenn's gut läuft, können wir Wanderzirkus draus machen"

Berlin - Jobs shoppen? Das ist ab dem heutigen Montag in dem ersten BVG-Job-Store am Leipziger Platz (Berlin-Mitte) möglich. Franziska Giffey (45, SPD ) öffnete auch für TAG24 die Türen zu dem außergewöhnlichen Laden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (45, SPD) eröffnete am heutigen Montag den ersten Job-Store der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). © TAG24 (Bildmontage)

Es ist kein Geheimnis, dass die BVG ständig auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften sind. Allein 700 neue Busfahrer benötigt Berlin und dabei braucht der Bewerber nicht einmal eine Befähigung dazu, wie Giffey bei der heutigen Eröffnung lachte.



Die Führerscheinausbildung gibt's nämlich gratis bei Antritt bei der BVG.

Und nun können Busfahrer-Willige auch spontan ein Vorstellungsgespräch in dem interaktiven Job-Shop in der "Mall of Berlin" führen, wie BVG-Vorständin Jenny Zeller erfreut verkündete.

Das neuartige Recruiting-Konzept der BVG: Die Schwelle für potenzielle Bewerber so niedrig wie möglich zu halten.

Daher helfen die Mitarbeiter vor Ort auch bei der Zusammenstellung der benötigten Unterlagen, um den Bewerbungsprozess zu vereinfachen, sodass der Weg beispielsweise zum Tram- oder U-Bahn-Fahrer nicht weit ist.