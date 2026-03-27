Kein Streik mehr: Durchbruch bei BVG-Tarifstreit

Berlin - Aufatmen in Berlin! Der Tarifstreit bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist beigelegt, weitere Warnstreiks im Nahverkehr der Hauptstadt sind damit für dieses Jahr vom Tisch.

Zweimal rief Verdi schon zum Warnstreik auf. © Soeren Stache/dpa

Die Gewerkschaft Verdi und die BVG einigten sich am Donnerstagabend in der sechsten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten mitteilten.

Mit dem Abschluss kommen auf Fahrgäste zumindest in diesem Jahr keine weiteren Ausstände zu. Die Gewerkschaft hatte im Rahmen der Tarifverhandlungen in Berlin und Brandenburg zweimal zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen.

Die nächste Tarifrunde steht erst ab Januar 2027 an. Dabei geht es dann um mehr Geld. In der nun beigelegten Tarifauseinandersetzung ging es hingegen um die Arbeitsbedingungen, die im Manteltarifvertrag festgelegt sind.

Die Einigung umfasst zentrale Forderungen von Verdi, etwa die Mindestruhezeit von elf Stunden zwischen den Schichten.