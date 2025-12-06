Zwei BVG-Busse krachen zusammen: Zehn Verletzte

Berlin - Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Berlin-Lankwitz am Samstag zehn Menschen verletzt worden.

Einer der Busfahrer prallte auf den Bus des anderen auf. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Polizei bei X mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr in der Leonorenstraße.

In der Nähe einer Haltestelle soll einer der beiden Busfahrer mit seinem Gefährt auf den Bus des anderen aufgefahren sein.

Neun Personen wurden ambulant behandelt, eine weitere musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.