Nächster Halt: Ukraine! BVG spenden Straßenbahnen

Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG ) haben zwölf ihrer letzten "Tatra KT4D"-Straßenbahnen in die Ukraine gespendet.

Tieflader transportierten die Tatras vom BVG-Betriebshof ab. © BVG/Jurek Hubert

Die Fahrzeuge sollen konkret an die westukrainischen Stadt Lwiw an der Grenze zu Polen gehen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

"Wir hoffen, dass wir mit unserer Spende ein Stück weit dazu beitragen können, die Mobilität in Lwiw zu sichern und damit den Alltag der Menschen in dieser schweren Zeit zu erleichtern", sagte BVG-Vorstandsvorsitzender Henrik Falk (54).

Bereits in der Vergangenheit hatte das dortige Verkehrsunternehmen, Lvivelecktrotrans, den Angaben nach in einer früheren Spende bereits Getriebe und weitere Ersatzteile für die Tatras bekommen.

2021 wurden die tschechischen Trams in Berlin nach 45 Jahren in den Ruhestand geschickt.