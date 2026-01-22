Pendler atmen auf: U9 fährt wieder bis Rathaus Steglitz

Berlin - Der Brand am U-Bahnhof Schloßstraße stellte Pendler lange auf die Probe. Jetzt gibt es zumindest schrittweise Fortschritte.

Ende November rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Schloßstraße aus. © Marion Van Der Kraats/dpa

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, erreicht die U9 rund zwei Monate nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße wieder ihre Endhaltestelle Rathaus Steglitz.

Ab kommenden Montag fährt die U-Bahn dann zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz im Zehn-Minuten-Takt.

Auch wenn die U-Bahn weiterhin nicht am Bahnhof Schloßstraße hält, profitieren Fahrgäste: Der Umstieg auf Busse entlang der Schloßstraße entfällt, die Fahrzeit wird kürzer.

Laut BVG wurden durch den Brand sicherheitsrelevante elektrotechnische Anlagen stark beschädigt. Rund 100 Kabel seien betroffen.

Experten würden weiter "mit Hochdruck" an der Instandsetzung. Doch aufgrund ihrer technischen Komplexität könnte diese noch Wochen dauern.