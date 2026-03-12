Feuer in Berliner U-Bahn! Zug auf U7 im Bahnhof Britz-Süd brennt

Berlin - In einem Zug ist im U-Bahnhof Britz-Süd ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Deutliche Brandspuren am U-Bahn-Zug im U-Bahnhof Britz-Süd. © --/Berliner Feuerwehr

Gegen 18.15 Uhr wurde auf dem U-Bahnhof Britz-Süd der Feueralarm ausgelöst. In einem im Bahnhof stehenden Zug war ein Brand ausgebrochen. Grund war wohl ein Technikfehler.

Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, doch der Rauch breitete sich im gesamten Bahnhof und in den Tunnelröhren aus.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe den Bahnhof bereits geräumt. Der Zugverkehr wurde gestoppt und der Fahrstrom abgeschaltet. Auch die benachbarten Stationen U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee und U-Bahnhof Parchimer Allee wurden vorsorglich geräumt.

Um den giftigen Rauch aus dem U-Bahnhof zu bekommen, setzten die Einsatzkräfte große Ventilatoren und Drucklüfter ein. Insgesamt waren 105 Feuerwehrleute vor Ort.

Um den restlichen Rauch aus dem Tunnel zu drücken, ließ die BVG leere U-Bahnen durch den Abschnitt fahren – ihre Sogwirkung half beim Lüften.

Der U-Bahn-Fahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Fahrgäste kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.