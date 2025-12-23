Pünktlich zum Weihnachtsessen: So fährt die BVG an Heiligabend

Berlin - Wer an Heiligabend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin unterwegs, muss sich nur etwas anpassen: Die Berliner Verkehrsbetriebe fahren an den Weihnachtstagen wie sonst an Wochenenden.

Fahrgäste müssen sich an den Weihnachtsfeiertagen nur ein wenig anpassen. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die BVG mitteilte, wird an Heiligabend bei Bussen, Trams und U-Bahnen der Samstagsfahrplan angeboten.

Die U-Bahnen fahren an diesem Tag den Angaben zufolge von 8 bis 15.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. Am 1. und auch am 2. Weihnachtsfeiertag wird bei allen drei Verkehrsmitteln der Sonntagsfahrplan angeboten.



