Pünktlich zum Weihnachtsessen: So fährt die BVG an Heiligabend

Auch an den Weihnachtstagen fahren die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin von A nach B - mit angepassten Takten.

Von Fabian Nitschmann

Berlin - Wer an Heiligabend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin unterwegs, muss sich nur etwas anpassen: Die Berliner Verkehrsbetriebe fahren an den Weihnachtstagen wie sonst an Wochenenden.

Fahrgäste müssen sich an den Weihnachtsfeiertagen nur ein wenig anpassen. (Archivbild)
© Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die BVG mitteilte, wird an Heiligabend bei Bussen, Trams und U-Bahnen der Samstagsfahrplan angeboten.

Die U-Bahnen fahren an diesem Tag den Angaben zufolge von 8 bis 15.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. Am 1. und auch am 2. Weihnachtsfeiertag wird bei allen drei Verkehrsmitteln der Sonntagsfahrplan angeboten.


"In den Nächten 23./24. Dezember bis 27./28.12. verkehren alle U-Bahn-Linien (außer U4) im durchgehenden Nachtverkehr", teilte das Verkehrsunternehmen zudem mit.

