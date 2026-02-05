Eis legt Teile der Berliner U-Bahn lahm: U2 unterbrochen
Von Katharina Kausche
Berlin - Eis und Glätte sorgen am Donnerstagmorgen erneut für Probleme im Berliner Nahverkehr. Auf der U-Bahnlinie U2 kommt es zu erheblichen Einschränkungen.
Wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten, ist der Betrieb auf mehreren Abschnitten unterbrochen.
Demnach fahren die Züge bis auf Weiteres nicht zwischen Wittenbergplatz und S+U Potsdamer Platz sowie zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und S+U Pankow. Grund für die Ausfälle seien witterungsbedingte Einflüsse, hieß es von der BVG.
Bereits in der vergangenen Woche hatte winterliches Wetter den Berliner Nahverkehr stark beeinträchtigt.
Damals kam es unter anderem zu einem kompletten Ausfall des Straßenbahnverkehrs, da vereiste Oberleitungen den Betrieb unmöglich machten.
Am Donnerstagmorgen lagen zunächst keine aktuellen Störungsmeldungen für den Straßenbahnverkehr vor. Fahrgäste werden dennoch gebeten, sich vor Fahrtantritt über mögliche Einschränkungen zu informieren.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa