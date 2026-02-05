Eis legt Teile der Berliner U-Bahn lahm: U2 unterbrochen

Berlin - Eis und Glätte sorgen am Donnerstagmorgen erneut für Probleme im Berliner Nahverkehr. Auf der U-Bahnlinie U2 kommt es zu erheblichen Einschränkungen.

Die U-Bahn der Linie U2 fährt am Donnerstagmorgen nur eingeschränkt. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten, ist der Betrieb auf mehreren Abschnitten unterbrochen.

Demnach fahren die Züge bis auf Weiteres nicht zwischen Wittenbergplatz und S+U Potsdamer Platz sowie zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und S+U Pankow. Grund für die Ausfälle seien witterungsbedingte Einflüsse, hieß es von der BVG.

Bereits in der vergangenen Woche hatte winterliches Wetter den Berliner Nahverkehr stark beeinträchtigt.

Damals kam es unter anderem zu einem kompletten Ausfall des Straßenbahnverkehrs, da vereiste Oberleitungen den Betrieb unmöglich machten.