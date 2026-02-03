Warnstreik beendet: U-Bahn, Bus und Tram rollen wieder
Von Matthias Arnold
Berlin - Der Nahverkehr in Berlin ist wieder angelaufen, allerdings kann es auch nach dem Ende des Arbeitsausstands noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen.
Der von der Gewerkschaft ver.di organisierte Warnstreik sei beendet, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Morgen mit. Zum Betriebsbeginn um 3 Uhr hätten die Beschäftigten die Arbeit wieder aufgenommen.
"Inzwischen sind die gelben Busse und Bahnen in Berlin wie gewohnt unterwegs", hieß es vom Unternehmen.
"Dank der vereinbarten 'Enteisungsfahrten' am Streiktag konnte auch der Straßenbahnverkehr auf allen Linien aufgenommen werden", erklärte ein BVG-Sprecher.
Ver.di und die BVG hatten sich vor dem Ausstand darauf verständigt, dass Straßenbahnen trotz des Warnstreiks unterwegs sind, um ein erneutes Einfrieren der Oberleitungen zu verhindern. Fahrgäste nahmen sie allerdings nicht mit.
Wegen des Warnstreiks mussten die Menschen in der Hauptstadt den ganzen Tag auf U-Bahn, Tram und die meisten Busse verzichten. Auch in Brandenburg wurden kommunale Verkehrsunternehmen bestreikt.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa