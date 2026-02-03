Warnstreik beendet: U-Bahn, Bus und Tram rollen wieder

Berlin - Der Nahverkehr in Berlin ist wieder angelaufen, allerdings kann es auch nach dem Ende des Arbeitsausstands noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Die BVG hat den Betrieb am Dienstagmorgen wieder aufgenommen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der von der Gewerkschaft ver.di organisierte Warnstreik sei beendet, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Morgen mit. Zum Betriebsbeginn um 3 Uhr hätten die Beschäftigten die Arbeit wieder aufgenommen.

"Inzwischen sind die gelben Busse und Bahnen in Berlin wie gewohnt unterwegs", hieß es vom Unternehmen.

"Dank der vereinbarten 'Enteisungsfahrten' am Streiktag konnte auch der Straßenbahnverkehr auf allen Linien aufgenommen werden", erklärte ein BVG-Sprecher.

Ver.di und die BVG hatten sich vor dem Ausstand darauf verständigt, dass Straßenbahnen trotz des Warnstreiks unterwegs sind, um ein erneutes Einfrieren der Oberleitungen zu verhindern. Fahrgäste nahmen sie allerdings nicht mit.