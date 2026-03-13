Mercedes kracht in Einsatzfahrzeug – mehrere Verletzte
Berlin - In Berlin-Adlershof ist am Freitag ein Einsatzfahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.
Der Crash ereignete sich am Vormittag an der Kreuzung Adlergestell/Dörpfeldstraße.
Nach bisherigen Ermittlungen krachte das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, mit einem Mercedes zusammen.
Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.
Durch den Zusammenstoß wurden Personen im Mercedes sowie im Einsatzwagen verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.
Während der Rettungs- und Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Kreuzung komplett gesperrt. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: 7aktuell.de | D.Kowyrkin