Mercedes kracht in Einsatzfahrzeug – mehrere Verletzte

Berlin - In Berlin-Adlershof ist am Freitag ein Einsatzfahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Der Mercedes krachte frontal in das Rettungsfahrzeug. © 7aktuell.de | D.Kowyrkin

Der Crash ereignete sich am Vormittag an der Kreuzung Adlergestell/Dörpfeldstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen krachte das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, mit einem Mercedes zusammen.

Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Durch den Zusammenstoß wurden Personen im Mercedes sowie im Einsatzwagen verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.