Mercedes kracht in Einsatzfahrzeug – mehrere Verletzte

In Berlin-Adlershof ist am Freitag ein Einsatzfahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Von Laura Voigt

Berlin - In Berlin-Adlershof ist am Freitag ein Einsatzfahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Der Mercedes krachte frontal in das Rettungsfahrzeug.
Der Mercedes krachte frontal in das Rettungsfahrzeug.  © 7aktuell.de | D.Kowyrkin

Der Crash ereignete sich am Vormittag an der Kreuzung Adlergestell/Dörpfeldstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen krachte das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, mit einem Mercedes zusammen.

Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Beim Abbiegen übersehen: Zehnjähriger bei Unfall von Van überrollt
Berlin Unfall Beim Abbiegen übersehen: Zehnjähriger bei Unfall von Van überrollt

Durch den Zusammenstoß wurden Personen im Mercedes sowie im Einsatzwagen verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Während der Rettungs- und Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Adlergestells.
Während der Rettungs- und Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Adlergestells.  © 7aktuell.de | D.Kowyrkin

Während der Rettungs- und Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Kreuzung komplett gesperrt. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Titelfoto: 7aktuell.de | D.Kowyrkin

Mehr zum Thema Berlin Unfall: