U-Bahnhof Nollendorfplatz bis Mitte Mai gesperrt: Drei BVG-Linien betroffen

Berlin - Am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg stehen für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs schwierige Zeiten an: Vom 12. Januar bis Mitte Mai werden die Linien U1 und U3 wegen Bauarbeiten an einer Zwischendecke im U-Bahnhof Nollendorfplatz unterbrochen.

Ab Mitte Januar wird am U-Bahnhof Nollendorfplatz in Schöneberg gebaut. © Markus Lenhardt/dpa

Die kurze U4 wird in der Zeit komplett eingestellt, wie die BVG mitteilte.

Nur die U2, die am Nollendorfplatz oberirdisch fährt, steuert den U-Bahnhof weiter an. Während der Bauarbeiten bekommt diese Linie eine besondere Bedeutung: Mit ihr sollen viele Betroffene, die sonst mit der U1 oder der U3 unterwegs sind, dennoch an ihr Ziel kommen.

Umstiegsmöglichkeiten auf die U2 gibt es an den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Gleisdreieck. Ab Januar soll die U2 wieder im Vier-Minuten-Takt fahren.

Die Zuverlässigkeit dieser Linie soll bis Baubeginn durch viele neue Wagenlieferungen steigen. Das neue U-Bahnmodell JK wird bislang ausschließlich auf der U2 eingesetzt.

Zudem bietet die BVG Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den Bahnhöfen Spichernstraße und Wittenbergplatz an. Entlang der gesamten Linie U4 ist ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen geplant.