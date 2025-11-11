Erneutes Chaos bei der U2: Drei Wochen Stress für Berliner Fahrgäste!

Berlin - Fahrgäste der U2 müssen sich seit Anfang der Woche erneut auf Einschränkungen einstellen. Insgesamt drei Wochen sollen diese andauern.

Aufgrund von Materialmangel wurden die Arbeiten bei der U2 verschoben. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die BVG bekannt gab, wird die Linie bis zum 30. November für rund drei Wochen unterbrochen sein.

Grund dafür sind Bauarbeiten. Daher verkehren auch keine Züge zwischen dem Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben. Es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Auf der restlichen Strecke sollen Fahrgäste mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Zunächst sollten die Bauarbeiten im September stattfinden. Doch aufgrund von Materialmangel mussten die Arbeiten verschoben werden.