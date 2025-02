Zwei Tage BVG-Streik: Diese Alternativen habt Ihr bei Bibber-Temperaturen

Berlin - Der geplante Ausstand bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG ) ist für die Menschen in der Hauptstadt nach Ansicht von Fahrgastvertretern ein riesiges Problem.

Zwei Tage lang soll der Nahverkehr in Berlin weitgehend stillstehen. © Soeren Stache/dpa

"Ein 48-stündiger Warnstreik stellt die Fahrgäste vor nicht überwindbare Herausforderungen", teilte Christian Linow, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Sich darauf einzustellen, ist für viele Pendler, Schüler, Auszubildende oder Menschen, die einen Krankenhausbesuch machen müssen, schlichtweg nicht möglich."

Die Gewerkschaft Verdi hatte den Warnstreik morgen und übermorgen mit zweieinhalb Tagen Vorlauf angekündigt. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit mit der BVG. Nach BVG-Angaben war der letzte Verdi-Warnstreik, der länger als 24 Stunden andauerte, vor einem Jahr. Am 29. Februar 2024 gingen die Beschäftigten um 3 Uhr morgens in den Ausstand, am Folgetag um 14 Uhr nahmen sie die Arbeit wieder auf.

Nun soll der Bus-, Tram- und U-Bahnverkehr in der Hauptstadt mit Schichtbeginn gegen 3.00 Uhr morgens für rund 48 Stunden weitgehend zum Erliegen kommen. Es ist der dritte und längste Ausstand seit Ende Januar.