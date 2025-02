CDU fordert höhere Gebühren beim Anwohnerparken: Müssen Berliner bald tiefer in die Tasche greifen?

Die Ausstellung eines Parkausweises koste in Berlin im Durchschnitt 37 Euro. © Monika Skolimowska/dpa

Die beiden Regierungsparteien CDU und SPD haben sich aber noch nicht auf eine Summe geeinigt. "Insofern äußere ich mich zu einem konkreten Preis nicht", sagte Bonde der Deutschen Presse-Agentur. "Was ich definitiv sagen kann, die 10,20 Euro pro Jahr sind zu niedrig."

Die Ausstellung eines Parkausweises koste in Berlin im Durchschnitt 37 Euro, sagte Bonde. "Auf diese Höhe zu kommen, ist das Minimum. Aber ich denke, dass wir da wesentlich höher rangehen werden."

Die SPD will bei dem Thema offenbar Druck machen: Deren Abgeordnete verständigten sich bei einer Klausurtagung vor rund einer Woche auf die Summe von 160 Euro im Jahr, also etwa 13 Euro im Monat. Das wäre mehr als 15 Mal so viel wie bisher.

"Bei den Gesprächen, die ich geführt habe, haben alle gesagt: Leute, 10,20 Euro ist nicht euer Ernst", sagte Bonde. "Und alle haben gesagt: natürlich über 100 Euro - wir sprechen hier von einem Jahr."