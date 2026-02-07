Chaos am BER beendet? Abfertigung läuft wieder
Von Anne Lathan, Laura Voigt, Denis Zielke
Berlin - Am BER herrschte wegen des Winterwetters tagelang Flugchaos mit Verspätungen und Ausfällen. Nun scheint sich die Lage zu stabilisieren.
Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist nach Unternehmensangaben stabil. Er sei am Morgen regulär angelaufen, teilte eine Sprecherin mit.
"Wir erwarten einen normalen Verkehrstag mit etwa 60.000 Passagieren", so die Sprecherin weiter.
Auch ein TAG24-Reporter vor Ort bestätigt, dass die Passagierabfertigung problemlos verläuft und sich an der Security keine Warteschlangen gebildet haben.
Auf der Internetseite des Unternehmens waren am frühen Morgen zunächst noch Verspätungen und Flugausfälle ausgewiesen.
Aufgrund von Blitzeis war der Flugbetrieb in Schönefeld von Donnerstagabend an eingestellt. Erst Freitagmittag hoben die ersten Maschinen wieder ab.
Erstmeldung am 7. Feburar um 7.39 Uhr, aktualisiert um 8.52 Uhr
Titelfoto: Carsten Koall/dpa