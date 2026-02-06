Viele tote Schwäne: Vogelgrippe breitet sich weiter in Berlin aus
Von Mia Bucher
Berlin - Tote Schwäne auf zugefrorenen Kanälen, verendete Kraniche und Greifvögel: Die Vogelgrippe hält Berlin weiter fest im Griff.
Seit Herbst grassiert der Ausbruch – nun meldet die Verbraucherschutzverwaltung erneut zahlreiche Todesfälle bei Wildvögeln.
Zuletzt wurden 14 verendete Tiere im Landeslabor Berlin-Brandenburg positiv auf das Virus getestet. Eine endgültige Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut steht noch aus.
Besonders auffällig ist die hohe Zahl infizierter Schwäne. Betroffen sind zudem Kraniche, Möwen, Graureiher und sogar Greifvögel – vermutlich, weil sie tote Tiere gefressen haben.
Weil viele Gewässer zugefroren sind, sammeln sich Wasservögel auf wenigen eisfreien Flächen – das Virus kann sich dort besonders leicht ausbreiten. In sozialen Netzwerken kursieren bereits Bilder toter Schwäne auf dem gefrorenen Landwehrkanal.
Die Behörden warnen eindringlich: Kranke oder tote Vögel dürfen keinesfalls berührt werden – auch einzelne Federn nicht. Funde sollten umgehend der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks gemeldet werden.
Zwar kann der Virus-Subtyp H5N1 in seltenen Fällen bei engem Kontakt auf Menschen übertragen werden, eine Ansteckung von Mensch zu Mensch wurde bislang jedoch nicht festgestellt.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa