Nach Chaos wegen Eisregen und Glätte: BER nimmt Betrieb wieder auf

Berlin - Aufatmen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)! Nach dem wetterbedingten Stillstand ist am Freitagmittag der Betrieb schrittweise wieder angelaufen.

Das Wetter macht mitten in den Berliner Winterferien dem Hauptstadtflughafen zu schaffen. © Christoph Soeder/dpa

Eine Flughafensprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass die ersten Maschinen bereits abgehoben seien. Der Flugbetrieb ging den Angaben zufolge offiziell um 12 Uhr wieder los. Demnach verließ der erste Flieger gegen 13 Uhr das Rollfeld in Richtung Amsterdam.

Aufgrund der anhaltenden Wetterlage dauerte die Enteisung der Maschinen bis zu einer Stunde und damit deutlich länger als gewöhnlich.

Passagiere müssen weiterhin mit zahlreichen Flugausfällen und erheblichen Verspätungen rechnen. Anhaltender Eisregen- und Glätteprobleme hatten Starts und Landungen zunächst unmöglich gemacht, hieß es am Freitagmorgen.

Zuvor hatte der Hauptstadtflughafen auf seiner Website informiert, wieder Fluggäste abzufertigen - doch dazu kam es nicht.

Bereits am Donnerstagabend hatte der BER den Flugverkehr vorübergehend komplett eingestellt, da Blitzeis die Start- und Landebahnen spiegelglatt machte und Gefahr für Leib und Leben bestand, wie eine Flughafensprecherin der dpa sagte.