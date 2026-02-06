Nach Chaos wegen Eisregen und Glätte: BER nimmt Betrieb wieder auf
Berlin - Aufatmen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)! Nach dem wetterbedingten Stillstand ist am Freitagmittag der Betrieb schrittweise wieder angelaufen.
Eine Flughafensprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass die ersten Maschinen bereits abgehoben seien. Der Flugbetrieb ging den Angaben zufolge offiziell um 12 Uhr wieder los. Demnach verließ der erste Flieger gegen 13 Uhr das Rollfeld in Richtung Amsterdam.
Aufgrund der anhaltenden Wetterlage dauerte die Enteisung der Maschinen bis zu einer Stunde und damit deutlich länger als gewöhnlich.
Passagiere müssen weiterhin mit zahlreichen Flugausfällen und erheblichen Verspätungen rechnen. Anhaltender Eisregen- und Glätteprobleme hatten Starts und Landungen zunächst unmöglich gemacht, hieß es am Freitagmorgen.
Zuvor hatte der Hauptstadtflughafen auf seiner Website informiert, wieder Fluggäste abzufertigen - doch dazu kam es nicht.
Bereits am Donnerstagabend hatte der BER den Flugverkehr vorübergehend komplett eingestellt, da Blitzeis die Start- und Landebahnen spiegelglatt machte und Gefahr für Leib und Leben bestand, wie eine Flughafensprecherin der dpa sagte.
Flughafen Berlin Brandenburg (BER): Zahlreiche gestrichene Flüge
Auch tagsüber hatte der gefrierende Regen zu erheblichen Problemen geführt: Das Enteisen der Flugzeuge dauerte bis zu einer Stunde pro Maschine, von 180 geplanten Starts wurden bis Mittag 35 gestrichen und danach weitere Dutzende.
Eis und Frost haben Berlin und Brandenburg weiter im Griff: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu rechnen.
Die Kälte aus dem Osten sorgt für Sprühregen und hohe Glättegefahr.
Erstmeldung vom 6. Februar 2026, 7.03 Uhr; zuletzt aktualisiert um 14.23 Uhr.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa