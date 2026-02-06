FDP-Politiker lehnt sich gegen Berliner Streusalz-Verbot auf und riskiert saftige Strafe

Berlin - Dass Berlin Winter nicht kann , darin sind sich wohl viele Menschen einig - der FDP-Chef Christian Dürr (48) hat jetzt ein Ausrufezeichen in der Streusalz-Farce gesetzt.

Der FDP-Politiker Christian Dürr (48) hat mit voller Absicht gegen das Berliner Streusalz-Verbot verstoßen. © Bernd Weißbrod/dpa

Ob man das jetzt als heroisches Zeichen sehen möchte, oder dahinter eiskaltes politisches Kalkül vermutet, sei an dieser Stelle dahingestellt. Jedenfalls hat sich Dürr bei Instagram publikums- und wählerwirksam beim illegalen Streuen auf Gehwegen gezeigt.

"Liebe Berlinerinnen und Berliner - wir streuen für Euch", brüstet sich der Politiker und greift im Bezirk Mitte zu Schaufel und Streusalz-Eimer. Dass er sich damit strafbar macht, scheint ihn dabei nicht zu stören.

Nach dem Berliner Naturschutzgesetz kann der für Privatpersonen verbotene Einsatz des Streuguts nämlich mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro bestraft werden. Im Übrigen sind jegliche Auftaumittel verboten, nicht nur das höchst umstrittene Salz.

Lediglich die Berliner Stadtreinigung (BSR) darf diese Mittel verwenden und das auch nur in Ausnahmesituationen auf bestimmten Fahrbahnen bei besonderer Glätte.

Aber warum is das Streusalz eigentlich so verteufelt? Die Substanz reichert sich durch den Einsatz im Boden an und kann dazu führen, dass Bäume absterben.