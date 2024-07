Comeback nach Insolvenz: So nutzt dieser Lebensmittelretter seine zweite Chance!

Berlin - Die Online-Plattform für gerettete Lebensmittel "SIRPLUS" feiert ein Comeback. Mit neuen Investoren will Gründer Raphael Fellmer (41) wieder richtig durchstarten. TAG24 sprach mit ihm über seine neuen Pläne.

Dadurch haben sie jeden Monat mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Obwohl er die Mitarbeiterzahl von 90 auf 30 reduzierte, stand nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Dezember fest: Es muss Insolvenz angemeldet werden. Ausschlaggebend hierfür war auch die Anzahl an Investoren. Neue Investoren ließen sich damals nur schwer finden, denn sie seien bei E-Commerce-Food immer noch sehr vorsichtig.

Anfangs hatte der Online-Supermarkt für gerettete Lebensmittel sogar sieben Läden in Berlin. Durch Corona musste SIRPLUS 2021 diese Shops schließen und den Verkauf ausschließlich über die Webseite anbieten.

"Das war sehr bitter. Und dennoch stand für mich fest: Mein Herz schlägt seit 15 Jahren für dieses Thema. Sollte es also irgendeine Möglichkeit geben, dass es weitergeht, muss ich das angehen!", so der Gründer.

Aus zwei Freunden wurden Geschäftspartner: Alexander Bernikas unterstützt SIRPLUS in den Bereichen Operations, Kundenzufriedenheit und Business Development. © Alexis Papageorgiou

Vor einigen Jahren lernte der Foodwasting-Aktivist den "TrendRaider"- Gründer, Alexander Bernikas, über Social Media kennen. Die beiden waren von Anfang an auf einer Wellenlänge. Und dennoch war jeder in sein operatives Geschäft verwickelt.

Als Raphael Anfang des Jahres die Insolvenz von SIRPLUS öffentlich machte, stand Alexander ihm zur Seite und sah Potenzial. Sie steckten die Köpfe zusammen und schmiedeten einen gemeinsamen Plan für den Neuaufbau. "Ich fand es immer sehr beeindruckend, dass Raphael, obwohl er eine lange Reise hinter sich hat, Feuer und Flamme für dieses wichtige Thema ist", so der "TrendRaider"- Gründer.

Schnell hatten sie eine gemeinsame Balance für die Finanzplanung, den Business-Plan und die Strategie gefunden. Nun sind beide Gründer Geschäftspartner, beide Marken bleiben bestehen, es ist keine Betriebsübernahme.

Das Produktangebot wurde nicht nur umstrukturiert, sondern auch ergänzt. Lebensmittel gibt es nur noch verpackt. Kein Obst, Gemüse oder Milchprodukte mehr. Hierbei konnte die Kühlkette nicht garantiert werden. Dafür gibt es nun Haushalts- sowie Wellness- und Lifestyle-Produkte.

"Unser oberstes Ziel für die nächsten Jahre ist natürlich Zero Hunger. Dass alle Menschen genügend zu essen haben. Der Weg ist jedoch in fünf Jahren nicht zu Ende. Daher wollen wir jedes Jahr weiter wachsen und mindestens da ankommen, wo wir schon mal waren", so Raphael zielstrebig. Das wollen sie unter anderem durch enge Partnerschaften und eine optimierte Kostenstruktur erreichen.

Zum Schluss ergänzte der SIRPLUS-Gründer: "Ich bin überzeugt, dass unsere Community zu uns zurückkehren wird."