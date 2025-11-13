Crack-Boom in Berlin: Immer mehr Süchtige rauchen auf offener Straße

Berlin - Der Konsum von Crack in der Hauptstadt explodiert! Immer häufiger sieht man Menschen, die sich in Hauseingängen, an Bushaltestellen oder in U-Bahnhöfen ihre Pfeife anzünden.

Mit einer Crack-Pfeife ist es möglich, die Droge zu konsumieren. © Boris Roessler/dpa

Die offiziellen Zahlen zeigen, wie drastisch sich die Droge in Berlin ausbreitet.



Noch vor wenigen Jahren war Crack in den Drogenkonsumräumen des Trägers Vista noch nicht weitverbreitet.

Mittlerweile wird die Droge in den Einrichtungen tausendfach konsumiert, berichtet Fachbereichsleiterin Augustine Reppe.

Laut Polizei wurden 2024 in den Berliner Drogenräumen über 23.000 Crack-Konsumvorgänge registriert. Und das sind nur die Fälle, die überhaupt erfasst werden: "Der tatsächliche Konsum dürfte noch viel größer sein", heißt es von der Polizei.

Crack ist aufgekochtes Kokain, das in kleinen Steinchen geraucht wird. Es macht extrem schnell abhängig - und verändert Betroffene oft innerhalb kurzer Zeit sichtbar.